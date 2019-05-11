Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim'in, Diyarbakır'da operasyonla yakalandığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan "Azat" kod adlı Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

