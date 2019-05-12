"Bedirhan bebeği ve annesini unutmadık, unutmayacağız"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneğinden, Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının failleri olan PKK'lı teröristlerin yakalanması dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür edildi.

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneğince yapılan açıklamada, kentte 13-16 Nisan'da şehitlerin emanetlerinin yer aldığı sergi düzenlendiği hatırlatıldı.

Sergide, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerce Kalana Üs Bölgesi yoluna tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın da emanetlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedirhan bebek ve annesinin emanetlerinin sergilendiği standa gelenlerin duygusal anlar yaşandığını, hatta hüngür hüngür ağlayanları gördük. 4 gün boyunca o standın önünden her geçtiğimizde bunu yapanların insan olmalarının mümkün olamayacağını gördük ve savunmasız bir bebeği ile annesini şehit edenlerin kıyamet gününde nasıl hesap vereceğini düşünmek bile istemiyoruz. Dün Hakkari Valiliğinin, anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı şehit edenlerin yakalandığına dair açıklaması bizleri sevindirmiştir. Bedirhan bebeği ve annesini asla unutmadık ve unutmayacağız da. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Faillerinin yakalanmasında emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

