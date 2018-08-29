Bedirhan bebeğin adı parkta yaşayacak

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki çocuk parkında yaşatılacak.
Altınyayla ilçe merkezine belediye tarafından yaptarılan çocuk parkına, belediye meclis üyelerinin kararıyla "Şehit Bedirhan Bebek Oyun Parkı" adı verildi.
Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, yaptığı açıklamada, şehit bebeğin unutulmaması için adını parka verdiklerini belirterek, "Hain terör saldırısı sonucu kucağında 11 aylık bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anısına bu parkı yaptık. Amacımız isimlerinin unutulmaması. İnşallah burada gördükçe, geçmişte yaşadığımız acıları, hain terör saldırılarını ve ülkemizin geçtiği badireleri hatırlayarak gelecek nesillere daha güzel mesajlar vereceğiz. Dolayısıyla bebeğimizin adı unutulmasın, burada yaşasın diye buraya ismini verdik." diye konuştu.
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