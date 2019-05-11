HABER

Bedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda eşi Nurcan (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröristlerin yakalanmasıyla ilgili, "284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu" dedi.

Bedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda eşi Nurcan (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröristlerin yakalanmasıyla ilgili, "284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu" dedi.
Kayseri'de görev yapan Jandarma Astsubay Çavuşa Serkan Karakaya, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalandığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Karakaya "Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda gece 04.00 sıralarında Metin Taşdemir denilen bir örgüt üyesi yakalanmış. Sonrasında bu örgüt üyesinin vermiş olduğu ifadede Diyarbakır'da Evin Sevim diye örgütün bir kadın üyesi daha yakalanmış. Onu da biraz önce öğrendik. Emeği geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmadı. Benim de şehitlerimin kanı yerde kalmadı. Bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bütün teröristlerin sonunun geleceğine inanıyorum" diye konuştu
Karakaya, teröristlerin yakalanması ardından kendisine mesaj gönderen arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Hakkari'de çalışan arkadaşlarımızdan haberi verenler de oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş olduBedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş olduBedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldıNASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı
Amasya’da sağanak; yollar göle döndüAmasya’da sağanak; yollar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.