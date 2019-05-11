Bedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda eşi Nurcan (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröristlerin yakalanmasıyla ilgili, "284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu" dedi.

Kayseri'de görev yapan Jandarma Astsubay Çavuşa Serkan Karakaya, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalandığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Karakaya "Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda gece 04.00 sıralarında Metin Taşdemir denilen bir örgüt üyesi yakalanmış. Sonrasında bu örgüt üyesinin vermiş olduğu ifadede Diyarbakır'da Evin Sevim diye örgütün bir kadın üyesi daha yakalanmış. Onu da biraz önce öğrendik. Emeği geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmadı. Benim de şehitlerimin kanı yerde kalmadı. Bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bütün teröristlerin sonunun geleceğine inanıyorum" diye konuştu

Karakaya, teröristlerin yakalanması ardından kendisine mesaj gönderen arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Hakkari'de çalışan arkadaşlarımızdan haberi verenler de oldu" dedi.