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Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

BİR TERÖRİST DE DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI Hakkari Valiliği, bugün Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili bir kişinin de Diyarbakır'da gözaltına alındığını açıkladı.

BİR TERÖRİST DE DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkari Valiliği, bugün Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili bir kişinin de Diyarbakır'da gözaltına alındığını açıkladı. Parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim' ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir ile birlikte eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Diyarbakır ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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