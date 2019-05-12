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Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 00:13 | Son Güncelleme

3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili 3 teröristin daha yakalandığı belirtildi.

3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili 3 teröristin daha yakalandığı belirtildi. Hakkari Valiliği, yakalanan terör örgütü mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un bir çok eyleme katıldığını belirtilerek şu açıklamayı yaptı:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.05.2019 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever (K) Yavuz Bozkurt’un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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