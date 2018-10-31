Bedrettin Dalan'dan açıklamalar (Arşiv)

Haber-Kamera: Cengiz \u00c7OBAN - \u0130STANBUL DHA \nMHP'nin \u0130stanbul aday\u0131n\u0131n, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi eski ba\u015fkanlar\u0131ndan Bedrettin Dalan olaca\u011f\u0131 iddia edildi. Bedrettin Dalan ise siyasete d\u00f6nmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER Kul\u00fcbeler, barlar, genelevler... Buras\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k adas\u0131!Feyzio\u011flu: T\u00fcm hukuk fak\u00fcltesi mezunlar\u0131n\u0131n girece\u011fi s\u0131navdan s\u00f6z ediyorumBoylar\u0131ndan b\u00fcy\u00fck k\u0131l\u0131\u00e7 bal\u0131\u011f\u0131 tuttular
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