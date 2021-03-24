Müzik yaşamına Diyarbakır'da başlayan ses sanatçısı, diş hekimi, besteci, anı yazarı, sinema oyuncusu olan Bedri Ayseli Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oluyor. Vatandaşlar Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularını araştırıyor. Peki pek çok meslek icra eden Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında?
10 Haziran 1946'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Bedri Ayseli 75 yaşındadır ve ses sanatçısı, besteci, sinema oyuncusu, diş hekimi, anı yazarıdır. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitirmesinin ardından 1964 senesinde İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan (1975) mezun olmuştur. Müzikle yaşamına Diyarbakır'da başlangıç yapan Ayseli, lise yıllarında İstanbul’da rahmetli Sadi Yaver Ataman’dan nota, usul ve makam dersleri almıştır. Ardından İstanbul Belediye Konservatuarına iki sene müddetle devam etti. Bu sayede müzik bilgisini daha da kuvvetlendirdi. 1970 senesinde İstanbul Radyosunun açtığı imtihanını kazanarak TRT'ye sanatçı olarak giriş yaptı.
Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesine devam eden Ayseli, üniversite senelerinde ilk plak çalışmasını yapmıştır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini Kıbrıs Girne Askeri Hastanesinde diş hekimi olarak yapmıştır. Askerliği bittikten sonra İstanbul’a dönen ve burada Diş Hekimliği muayenehanesi açan Ayseli, uzun bir süre mesleği ile sanat yaşamını beraber sürdürmüştür. İki mesleğini de seven Bedri Ayseli, radyoevinde rahmetli Nida Tüfekçi, Tuncer İnan ve Yücel Paşmakçı gibi hocalarla çalışıp onlardan destek gördü.
Kendisini "Bir Diyarbakır hayranı" olarak tanımlayan sanatçı, Diyarbakır türkülerinin yayılması ve tanınması için büyük emek gösterdi. Derlediği türküleri ve besteleriyle Diyarbakır halk kültürüne önemli katkılarda bulundu.
Müziğe Cümbüş çalan rahmetli amcası Turgut Ayseli’den aldığı feyizle küçük yaşlarda başlayan Ayseli, 1966 senesinde Özel Okan Ses Yarışması’nda Türkiye Birincisi olmuştur. 1968 senesinde bu kez, Akşam Gazetesi’nin açtığı Altın Saz Yarışması’nda yine Türkiye birinciliğini kazandı. TRT İstanbul Radyosu’nun sözleşmeli, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziğinin ise kadrolu sanatçısı olmuş ve buradan emekli olmuştur.
4 longpley (uzunçalar), 8 kaset, 17 adet 45’lik plak, 6 cd ile 3 sinema filmi yapan ve tüm telli sazları çalan sanatçının aynı zamanda TRT repertuarında, Kırklar Dağı, Diyarbekir Elleri, Ağlama Yar Ağlama, Diyarbekir Küçeleri ile Yar Dile isimli derlemeleri de yer alıyor. Dünya’nın pek çok ülkesinde onlarca konser vermiş olan sanatçının çok sayıda ödülü de bulunmaktadır. İngilizceyi iyi derecede bilen Ayseli, evlidir ve Uğur ile Ceylan isimlerinde iki çocuğu bulunmaktadır.
Diyarbakır Musiki Folkloru
Diyarbakır Küçeleri
Ninno, 70'inde Bir Çocuk (2019)
Ölüm İle Ayrılık 2009
Diyarbakır Türküleri 2017
Diyarbakır Küçeleri 2017
Diyarbakır Türküleri 2017
Anlatmak İstesem 2018
Diyarbakır Ezgileri 2018
Bedri Ayseli Klasikleri 1 2019
Ninno 2019
Eyvah
4 Mumudur 14 Mumdur 1987
Başım Gözüm Üstüne 1987
Gün Doğmuyor Pencereme 2017
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