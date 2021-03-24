Müzik yaşamına Diyarbakır'da başlayan ses sanatçısı, diş hekimi, besteci, anı yazarı, sinema oyuncusu olan Bedri Ayseli Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oluyor. Vatandaşlar Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularını araştırıyor. Peki pek çok meslek icra eden Bedri Ayseli kimdir, nereli ve kaç yaşında? BEDRİ AYSELİ KİMDİR? 10 Haziran 1946'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Bedri Ayseli 75 yaşındadır ve ses sanatçısı, besteci, sinema oyuncusu, diş hekimi, anı yazarıdır. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitirmesinin ardından 1964 senesinde İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan (1975) mezun olmuştur. Müzikle yaşamına Diyarbakır'da başlangıç yapan Ayseli, lise yıllarında İstanbul’da rahmetli Sadi Yaver Ataman’dan nota, usul ve makam dersleri almıştır. Ardından İstanbul Belediye Konservatuarına iki sene müddetle devam etti. Bu sayede müzik bilgisini daha da kuvvetlendirdi. 1970 senesinde İstanbul Radyosunun açtığı imtihanını kazanarak TRT'ye sanatçı olarak giriş yaptı.

Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesine devam eden Ayseli, üniversite senelerinde ilk plak çalışmasını yapmıştır. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini Kıbrıs Girne Askeri Hastanesinde diş hekimi olarak yapmıştır. Askerliği bittikten sonra İstanbul’a dönen ve burada Diş Hekimliği muayenehanesi açan Ayseli, uzun bir süre mesleği ile sanat yaşamını beraber sürdürmüştür. İki mesleğini de seven Bedri Ayseli, radyoevinde rahmetli Nida Tüfekçi, Tuncer İnan ve Yücel Paşmakçı gibi hocalarla çalışıp onlardan destek gördü. Kendisini "Bir Diyarbakır hayranı" olarak tanımlayan sanatçı, Diyarbakır türkülerinin yayılması ve tanınması için büyük emek gösterdi. Derlediği türküleri ve besteleriyle Diyarbakır halk kültürüne önemli katkılarda bulundu. Müziğe Cümbüş çalan rahmetli amcası Turgut Ayseli’den aldığı feyizle küçük yaşlarda başlayan Ayseli, 1966 senesinde Özel Okan Ses Yarışması’nda Türkiye Birincisi olmuştur. 1968 senesinde bu kez, Akşam Gazetesi’nin açtığı Altın Saz Yarışması’nda yine Türkiye birinciliğini kazandı. TRT İstanbul Radyosu’nun sözleşmeli, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziğinin ise kadrolu sanatçısı olmuş ve buradan emekli olmuştur.