HABER

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde usta ressam Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı.
Ressam Bedri Baykam, önce 15 metrelik tuvale Kazdağları’nı çizdi, daha sonra da resim öğretmenlerinin nezaretinde yüze yakın çocuk resmi 3 saat içinde tamamladı. Resim tamamlandıktan sonra sanatçı Necati Şahin’in yönettiği söyleşide konuşan Bedri Baykam, “Bugün Edremit Belediyesi’nin çok güzel bir organizasyonuyla yüze yakın çocuğumuzla Kazdağları için 15 metrelik bu resmi beraber yaptık. Bu resmi yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız yaptı. Çocuklar, kendi geleceklerinin bilinciyle tarihi korumak için, havayı, oksijeni, ormanları, yer altını, yer üstünü, bitkileri, hayvanları, koruma sorumluluğuyla, sevgiyle bu resmi yaptılar. Çok keyifli bir organizasyondu. Umarım bütün belediyeler Edremit gibi buna benzer projeler yaparlar” dedi.

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı

Bedri Baykam çocuklarla Kazdağları’nın resmini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

İşten çıkartılan şehit yakınlarıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.