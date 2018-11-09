Bedri Baykam öğrencilerle buluştu

En büyük multidisipliner kaynağın yaşamın kendisi olduğunu söyleyen Bedri Baykam, “Bugünün anlayışıyla herbirimiz kendi hayatımızın hem yönetmeni, hem seyircisi, hem sürekli olarak diğer insanları kendi filmimize davet edeni, yönetmen yardımcısıyız. Yaşamda sürekli bir etkileşim halindeyiz. Doğadan, kuşlardan, doğanın kendi müziğinden, yağmurun sesinden etkileniyoruz. Bizden önce yaşamışinsanların arkalarında bıraktıkları her izden etkileniyoruz.Geçmişten günümüze baktığımız zaman siyasi yaşamın insanlara, ister istemez sanat ve düşünce hayatına da yön verdiğini, sanatçıların kendi dönemleri dışında kendilerinden sonraki insanlara esin kaynağı olacak izler bıraktığını görüyoruz. Sanatçıyı neyin tetikleyeceğini bilemeyiz, sokakta yürürken gördüğü bir insan, adını bilmediği bir müzik ya da akşam gittiği bir filmden yeni bir resim serisi tasarlayabilir” dedi.

“BENİM ESİN KAYNAĞIM MUTLULUK DEĞİL, ACI VE SIKINTI”

Yalnız sanat tarihi kitaplarından yapılacak çıkarımlarla, sanatçının kendi hislerini, tepkilerini ortaya koymasının beklenemeyeceğini belirten Baykam, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanat tarihi çok büyük bir kaynak ama insanın kendi yaşamının izleri, aşkları, hüzünleri, acıları, kaosları, insanın siyası tarihten aldığı heyecan veya kızgınlık tepki, içinde yaşadığı çağa lanet okuma ya da tam tersine sanatçıların bir türlü ulaşamadığı mutluluk veya huzurla flört etme de sanatçıyı besler. Kendimden biliyorum ki huzur ve mutluluk benim için hiçbir zaman esin kaynağı olmamıştır. Daha çok maalesef acı, sıkıntı, yaşanan aşk acısı, ölüm, daha tetikleyici olmuştur.”

Tüm insanların günlük hayatta pek çok duygu yaşayarak, farklı unsurların etkisinde kaldığını ancak her disiplinin bunu farklı ifade ettiğini söyleyen Bedri Baykam, “Sanatta doğru ya da yanlış yok, sanatçının farkı tüm bu yaşadığı konuları kalıcı bir resim, heykel, film gibi diğer tüm insanları etkileyen bir sonuca ulaştırması ya da ulaşmaya çalışması ya da ulaşamadığı için hüsran içinde kalmasıdır. Bazen de bu dürtü içinizde olabilir ama istediğini gibi doğuramazsınız” diye konuştu.