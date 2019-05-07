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Bedri Baykam: Türkiye'den çıkmış fikrin dünyaya mal olması bizi mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan’ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, “2011’de Türkiye’den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti” dedi.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan’ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, “2011’de Türkiye’den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti” dedi. 2012 yılından itibaren 60’ı aşkın ülkede Dünya Sanat Günü’nün 15 Nisan’da kutlandığını belirten Baykam, 16 Nisan 2019’da UNESCO Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nün Uluslararası UNESCO Günleri arasına alındığını söyledi. 2011’den itibaren bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Baykam, “Neden Dünya Sanat Günü yok diye aklıma soru geldi. İnternette, kitaplarda, her yerde araştırdık yok. Biz bunu 'uluslararası sanat derneklerinin Meksika’da yapılacak genel kuruluna teklif edelim' dedik. Hangi gün olsun dedik, aklımıza çeşitli sanatçılar geldi. Leonardo da Vinci'nin doğum günü olmasında karar verdik. Bu kabul edilir, dedik. Ve oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Sanat Günü’nü özellikle 2015’ten sonra hep gündemde tuttum” dedi. “TÜRKİYE’DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ” Baykam, “2017’de UNESCO Genel Konferansı’nda bütün diplomatlara, büyükelçilere, sivil toplum örgütü dünya başkanlarına, Dünya Sanat Günü’nü anlatan konuşma yaptım. Dünya Sanat Günü’nün doğduğu kabul edildiği ilk ülke Meksika, bunu sunan ise Türkiye. Meksika ve Türkiye, bunu sunarak UNESCO’nun Yürütme Kurulu’nun ajandasına aldırdılar. Orada da 41 ülke bu projeye imza verdi. Onlarında imzasıyla 16 Nisan 2019’da oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu bizim çok mutlu etti. Sonuçta Türkiye’den çıkmış bir fikrin 2020’den itibaren kalıcı bir şekilde dünyaya mal olmasını güzelliğini paylaşmak istedik” diye konuştu.

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