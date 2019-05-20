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Bee'o Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen EUROWOMAN 2019 İş Ödülleri kapsamında, iş modeliyle küresel anlamda önemli bir fark yaratan Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödüle layık görüldü - Yüksek gıda mühendisi, propolis uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "Bugün 3 bin metrekarelik tesisimiz ve 95 kişilik uzman kadromuz, 150 bin sözleşmeli kovanımınız ve 500 sözleşmeli arıcımız ile Türkiye'nin en büyük propolis üreticisiyiz"

İSTANBUL (AA) - Bee'o Propolis'in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu'nun verdiği "İş Ödülü"ne layık görüldü.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen EUROWOMAN 2019 İş Ödülleri töreni, Ataşehir Marriott Otel'de yapıldı.

Avrupa düzeyinde iş kadınlarının 5 farklı kategoride ödüllendirildiği törende, iş modeliyle küresel anlamda önemli bir fark yaratan yüksek gıda mühendisi, propolis uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, "İş Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisi ile ülkeyi dünyada temsil etmekten ve bu ödüle layık görülmekten dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu belirterek, "Yaptığımız çalışmaları takdir eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlumun bağışıklık sorunundan yola çıkarak yüksek ziraat mühendisi, arıcılık uzmanı eşim Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte firmamızı 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te kurduk. Böylece propolisin ülkemizde ilk kez sözleşmeli arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattık." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdikleri proses yöntemleriyle propolisi insan tüketimine uygun hale getirdiklerini aktaran Samancı, "Bee'o Propolis ailesi olarak, sözleşmeli arıcılık yöntemimiz ile kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz. Doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli inovatif ürünler üretiyoruz. Böylece arıcılarımız artık bal dışındaki diğer arı ürünlerini de üretebiliyor ve bundan gelir elde edebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri inovasyon ödüllü özütleme yöntemleri ve yaptıkları projelerle ulusal ve uluslararası arenada 28 farklı ödüle layık görüldüklerini belirten Samancı, "Bugün, 3 bin metrekarelik tesisimiz ve 95 kişilik uzman kadromuz, 150 bin sözleşmeli kovanımınız ve 500 sözleşmeli arıcımız ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisiyiz." ifadesini kullandı.

Samancı, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirdiklerini ve BEE&YOU markası ile Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ürünlerini ihraç ettiklerini bildirdi.

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Aslı Elif Tanuğur Samancı BEE'O Propolis

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