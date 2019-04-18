BEE'O Propolis'ten bahar kahvaltısı

İSTANBUL (AA) - BEE'O Propolis, bahar konseptiyle ünlü isimleri kahvaltıda buluşturdu.

BEE'O Propolis tarafından yapılan açıklamaya göre, BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Diyetisyen Dilara Koçak ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda, ünlü isimler bir araya geldi.

Kahvaltıda baharın habercisi taze çiçekler ile renkli bir konsept yaratan BEE'O Propolis, etkinlik kapsamında ürünlerini de tanıttı.

Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünlerinden oluşan karışımlar ile BEE'O Propolis, konuklarına hem doğal hem de besleyici bir kahvaltı menüsü sundu. Geliştirdiği katma değerli inovatif ürünlerini hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketicilerle buluşturan BEE'O Propolis'in ürünleri, etkinliğe katılanlardan tam not aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Dilara Koçak ile böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ürünlerinin, her geçen gün daha çok kişiye ulaştığına vurgu yapan Samancı, insanların beslenmelerine doğal yollarla katkı sağladıklarını ifade etti.