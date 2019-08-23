HABER

Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici ürünler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bee’o Propolis, tüketicilere sunduğu doğal ve besleyici ürünlerle hem çocukların hem de yetişkinlerin beslenmesine katkıda bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Bee’o Propolis; damla, sprey, şurup, tablet formlarının yanı sıra propolisi keyifle tüketmek için ham balla lezzetlendirilen çerezli karışım ürünleriyle beslenmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin, damla, sprey, şurup, tablet formlarının yanı sıra propolisin keyifle tüketilmesi için ham balla lezzetlendirilen çerezli karışım ürünleriyle beslenmeye katkı sağlıyor. Bu çerezli karışımlar içerisinde, kakao-fındıklı, keçiboynuzlu, antep fıstıklı, yer fıstıklı ürünler yer alıyor.

Bu ürünlerden biri olan Bee’o Keçiboynuzu-Ham Bal-Propolis karışımı, bu üç değerli ürünün bir kavanozda buluştuğu doğal bir lezzet olarak öne çıkıyor. Bee’o Keçiboynuzu-Ham Bal-Propolis karışımı rafine şeker, katkı koruyucu boyar madde içermezken, tatlandırıcı olarak bal içiriyor. Bee’o Keçiboynuzu Ham Bal Propolis ayrıca içeriğindeki lif, vitamin ve minerallerle beslenmeye katkı sağlamanın yanı sıra, doğal yollarla tatlı ihtiyacını karşılamak için de alternatif bir çözüm sunuyor.

- Doğal vitamin ve mineral desteği: Bee’o Polen

Diğer yandan, Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi Bee’o, propolis, arı sütü ve ham balın yanı sıra polen ile hem çocukların hem de yetişkinlerin beslenmesine değer katıyor.

Açıklamaya göre, bitkilerin üreme hücreleri olan polen, arılar tarafından yavru beslenmesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılıyor. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle değerli bir besin maddesi olan polenin bileşiminde; B1, B2, B3, B5, B6, E, C vitaminleri ile folik asit, biotin, ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, manganez ve fosfor gibi mineraller, düzenli tüketimde günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”
Tüylerin altından terrier çıktıTüylerin altından terrier çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEE'O Propolis

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.