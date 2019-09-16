HABER

BEĞENDİĞİ ARACI KONTROL EDERKEN BİR ANDA GAZA BASINCA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

*Sultanbeyli'de galeri önünde beğendiği aracı incelerken bir anda gaza basan kişi, taksi ile kamyonete çarptı.

*Sultanbeyli'de galeri önünde beğendiği aracı incelerken bir anda gaza basan kişi, taksi ile kamyonete çarptı. İlginç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul DHA
Sultanbeyli'de galeride, bir kişi satın almak için incelediği otomobili kapısı açıkken vitese takıp gaza bastı. Hızla yola çıkan otomobil, önce bir taksiye ardından bir kamyonete çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, 13 Eylül günü saat 15.45 sıralarında Abdurahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, ağabeyi ile birlikte otomobil almak için galeriye geldi. Galerici Mehmet Akdağ ile oğlu Umut Akdağ diğer müşterilerle ilgilenirken, bu kişi galeri önündeki otomobili incelemeye başladı. Aracın içine giren kişi, bir bacağı dışarıyken, aracı vitese alıp gaza bastı. El frenin çekili olmayan otomobil, bir anda yola fırladı. Otomobil önce yoldan geçen taksiye çarptı. Bu sırada bacağı kapıya sıkışan talihsiz adamın içinde olduğu araç refüjü aşarak kaşı şeritteki kamyonete çarparak durabildi. Kazada, araçtaki kişinin ayağında kırıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Galerici Umut Akdağ, müşteri olarak gelen kişinin incelerken otomobili hareket ettirip kaza yaptığını ve kendilerinin kaza nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Üç ayrı güvenlik kamera görüntüsü
-Bir kişinin satın alacağı otomobili incelemesi
-Kapısı açıkken otomobili hareket ettirmesi
-Otomobilin yoldan geçen taksiye çarpması
-Bariyeri aşarak karşı şeritteki kamyonete çarpıp durması
-Çevredekilerin kaza yapan araca doğru koşması
-Galerici Umut Akdağ ile röp.
-Olay yeri
-Detaylar

PARTNER İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı! İbo ile Güllüşah filminin Oya'sı, bakın hangi ünlünün annesi çıktı!
Velilere şok! Ücreti peşin vermişlerdi...Velilere şok! Ücreti peşin vermişlerdi...
Sarıkamış’ta boz ayı ailesi görüntülendiSarıkamış’ta boz ayı ailesi görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

Facianın eşiğinden dönüldü

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Bursa'da velilere şok! Hem okullarından, hem paralarından oldular

Velilere şok! Ücreti peşin vermişlerdi...

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

İstanbul'da otomatik silahla AVM kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Pendik'te feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.