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Beğendiği Liderleri Açıkladı Nobel Açıklaması Tartışma Yarattı

10.12.2019 21:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en beğendiği liderler arasında Başkan Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve Katar Emiri El Tani’yi saydı.Erdoğan'ın Nobel ödülleriyle ilgili ''Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir'' sözleri ise kafaları karıştırdı

Beğendiği Liderleri Açıkladı Nobel Açıklaması Tartışma Yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en beğendiği liderler arasında Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani’yi saydı.

Erdoğan Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü için düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Yakın tarihte beğendiği liderler sorulduğunda Erdoğan, "Şu anki liderlerle oturuyoruz, konuşuyoruz, biraz dara-zora giriyoruz" dedi.

Gizli ajandası olmayan liderleri beğendiğini söyleyen Erdoğan "Körfezde genç, dinamik olması sebebiyle Şeyh Tamim'i beğenirim. Nerede darda kalan, fakir fukara bir ülke varsa onların yanında" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son dönemde doğrusu seversiniz sevmezsiniz sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa bunu çok açık, net söyler. Bana karşı da çok açık net söyler, ben de kendisine karşı çok açık söylerim" diye konuştu.

Beğendiği bir diğer isim olarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i gösteren Erdoğan, "Onunla da bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok ve birbirimize karşı çok açık ve net oyunlarımızı oynuyoruz, adımlarımızı atıyoruz. Bölgede barışı inanıyorum ki yine de beraber sağlayacağız " dedi.

''Avrupa'da lider krizi var''

Erdoğan "Avrupa'ya girdiğimiz zaman şu anda ciddi anlamda bir lider krizi var. Şu lider örnektir diyecek cesareti bulamıyorum " dedi. Erdoğan başbakanlığının ilk yıllarında dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i beğendiğini söyledi.

Erdoğan " Sosyal demokrat bir lider olarak gerçekten ben Schröder'den, dürüstlüğünden çok şeyler aldım. Reformları o yapmıştır, reformların bütün verimliliğini Şansölye Merkel kullanmıştır " diye ekledi.

İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi’yi beğendiğini belirten Erdoğan, İtalyanlarla işbirliğini o dönemde çok iyi götürdük " diye konuştu. Erdoğan geçmişten örnek aldığı şahsiyetler arasında Hazreti Muhammed’i, Hazreti Ömer’i ve Cumhuriyet’in kuruluşu döneminde de "Gazi" dediği Mustafa Kemal Atatürk’ü saydı.

Erdoğan’dan sert Nobel eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel edebiyat ödülünün Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını saklamayan Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesiyle başlayan tartışmalar da soruldu.

Erdoğan, "Nobel kendini tüketmiştir. Nobel kendini aslında bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi tamamı ile ideolojik davranan bir kuruluş konumdadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur’’ dedi.

"Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulüm ile ortak hareket etmektir’’ diyen Erdoğan "Nobel şu anda 'zulme rıza zulümdür' ilkesinden hareketle bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Bizim bu türlü şeyi kabul etmemiz zaten mümkün değil. Bu adamlar, bu adamın destek verdiği adamlar Miloseviç olsun Karaziç olsun diğerleri bunların hepsi zaten mahkum edilmiş olan kişiler. Yani bu adamların mahkum edilmiş olan bu kişileri, metheden, onlara methiyeler düzen bir kişiye siz eğer ödül veriyorsanız, sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek hiçbir yalnız kalmamış demektir" ifadelerini de kullandı.

‘’Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir’’

Erdoğan’ın "Bu sadece şu anda verdikleri ödül değil, bundan önceki verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye? Mantık budur, anlayış budur. Bundan sonra da yine bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödülde orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Biz de alkışlarız, biz de takdir ederiz. Ama kalkıp da böyle teröristleri kendi romanına vesairesine yansıtan orada onu kullananları siz Nobel'e layık görürseniz, bizim de sizi tanımamız zaten mümkün değildir" sözleriyse kafaları karıştırdı.

Erdoğan’ın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’u mu işaret ettiği sorusu gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter’dan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın ifadelerin herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’ yönelik olmadığını kaydeden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

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