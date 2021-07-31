Beğendiği parfümü böyle çalmış! Yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezinmeye başladı.

ARALARINDAN BEĞENDİĞİNİ SEÇTİ!

Marketin kozmetik reyonunda bulunan parfümleri gözüne kestiren şahıs, parfümleri tek tek denemeye başladı. Kokusu hoşuna giden parfümü cebine koyan şahıs daha sonra marketten soğuk kanlı bir şekilde çıkarak uzaklaştı.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİNCE KAMERALARI İNCELEDİ

Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlileri kameraları incelediklerinde şahsın kozmetik reyonundan parfüm çaldığı tespit edildi.

İHA



