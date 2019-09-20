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Behzat Ç. 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den 2. sezon açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 01:19 | Son Güncelleme

Behzat Ç. dizisi Blu TV'de yayınlanan 9. bölümüyle ilk sezon finalini yaptı. Behzat Ç.'nin 2. yeni sezonu için ise Blu TV'den dizinin hayranlarını sevindirecek bir açıklama geldi. Behzat Ç. 2. sezon çekimleri yakında başlıyor. İlk sezonuyla her bölümü 45 olarak yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 2. sezonu ise 60 dakikalık bölümlerden oluşacak. Peki Behzat Ç. 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Behzat Ç. 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den 2. sezon açıklaması

Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarından 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 6 yılın ardından geçtiğimiz aylarda BluTV özel yapımı olarak izleyicilerin karşısına yeniden çıktı. 9 bölümden oluşan 1. sezonun ardından merakla beklenen sorunun müjdeli cevabı BluTV'den geldi. Ekip çok yakında 2. sezon çekimlerine başlıyor.

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı farklı hikayesiyle Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', ikinci sezonuyla da yine BluTV'de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
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Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik'den oluşan güçlü kadrosuyla izleyicilerden tam not alan dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dakika oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı müjdesi geldi.

Behzat Ç. 9. Bölüm (1)

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yine sadece BluTV'de yayınlanacak, merakla beklenen 2. sezon çekimleri yakında başlayacak. Dizinin yeni sezonu kış aylarında Blu TV'de yayınlanacak.

BEHZAT Ç. SEZON FİNALİ ÖZETİ
Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, 19 Eylül Perşembe akşamı 70 dakikalık özel sezon finali bölümü ile Blu TV'de yayınlandı.
Ercüment Çözer ve Memduh, sadece başarılı olmak üzere harekete geçerken Behzat Komiser ise kendini köşeye sıkışmış hissedecek. İki ayrı tarafta yapılan planların ortasında kalan Behzat'ın bu büyük mücadeleden nasıl çıkacağı merakla beklenecek.

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