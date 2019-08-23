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Behzat Ç. 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ercüment, Behzat’ın karşısına çıkıyor

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Behzat Ç. 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, cinayetleri çözmeye çalışan ekip bir yandan da Ercüment Çözer'in ne yapmaya çalıştığını anlamakla uğraşıyor. Dizini yeni bölüm 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak.

Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç.’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adım adım finale yaklaşan dizide Behzat Ç.’de devletin bilinmeyen yapısı ile yüz yüze geliyor.

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Berkan Şal, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Ayça Eren, İlkyaz Arslan, Eray Eserol, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimler de yer alıyor.

BEHZAT Ç 6. BÖLÜM FRAGMANI

Televizyonda yayınlandığı 3 sezon içinde fenomen haline gelen Behzat Ç., sevenlerinin yoğun talebiyle 6 yıl aradan sonra 25 Temmuz’da BluTV’nin özel yapımı olarak geri döndü. Kendine has üslubuyla dizi tarihine farklı bir bakış açısı getiren dizinin yeni fragmanları seyircinin heyecanını arttırıyor.

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