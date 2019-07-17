Behzat Ç.’nin afişi ortaya çıktı

6 yıl aradan sonra 25 Temmuz'da BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönmeye hazırlanan fenomen dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin afişi yayınlandı.
Küllerinden doğarak yeniden cinayet büroya dönen Behzat Amir'i sevenleri heyecanla bekliyor.
İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu dizide ayrıca Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler yer alıy
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