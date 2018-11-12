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Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu: Devletimiz öl dese ölürdüm!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Behzat Ç. dizisindeki efsane oyunculuğuyla tanıdığı Erdal Beşikçioğlu, askerlik anılarını anlattı ve ülkenin ekonomik durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu: Devletimiz öl dese ölürdüm!

48 yaşındaki usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Sabah gazetesi, Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, “Ülkemizin hep daha iyi olmasını isterim. Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Rotamızı nereye çevireceğimize birlikte karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

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İşte Beşikçioğlu'nun çarpıcı açıklamalarda bulunduğu röportajın tamamı...

Askerliğinizi terörün en yoğun yaşandığı 90'larda, Güneydoğu'da yaptınız. Hiç ölümle burun buruna geldiniz mi askerliğinizi yaparken?

  • Askerliğimi yaparken her an ölümle burun burunaydım. Hakkari Yüksekova, Çukurca ve Dağlıca'da askerlik yaptım. Kurşunun nereden geleceğini bilemezdiniz, bastığınız toprağın altında mayın olup olmadığını da. Zaten bunları bilerek gittim askere...

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DEVLET ÖL DESEYDİ ÖLÜRDÜK

Devletim bana 'Güneydoğu'da yapacaksın askerliğini' dedi, gittim, yaptım. 'Bu vatan için öl' deseydi de ölürdük. Türkiye'de herkes bana göre içinde vatan sevgisi ile doğuyor çünkü anne veya babasından geçiyor bu sevgi miras gibi. 5 yaşında andımız ile tanışıyor. Türk'ün ne demek olduğunu bu yaşlarından itibaren anlamaya başlıyor.

Annem Arnavut, babam Laz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve Türk olarak görüyorum kendimi. Misak-i Milli sınırları içindeki her birimiz, vatandaş olarak ülkemizin daha ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız.

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HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ

Siz böyle diyorsunuz ama dolar yükseliyor diye sevinen bir kesim de var. 'Aynı gemide değiliz' diyorlar.

  • Dolar yükseldiği dönemde benim bankada Türk Lirası param vardı ve ben paramı Türk Lirası'nda tutmaya devam ettim. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim.

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BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK

Aynı gemideyiz, rotamızı nereye çevireceğimize de birlikte karar vereceğiz. Birlik duygumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız. Başka Türkiye yok. Başka gidecek yerimiz de yok.

Biz bu toprakların üzerinde birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Toplumsal birlikteliğimizi sanatla, sporla ve diyalog kanallarını açık tutarak daha da iyi bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Bir sanatçı olarak da bunun için ne gerekirse yaparım.

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Behzat Ç Erdal Beşikçioğlu askerlik anısı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
annen arnavut baban laz sende kendini türk görüyor bende kendimi ingiliz görüyorum ????????????????????
Gel de sevme..
behzat ç yeniden başlasın yaaa lütfen :(
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