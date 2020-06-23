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BeiDou-3'ün son uydusu da yörüngede: Çin, ABD sistemi GPS'e bağımlılıktan kurtuluyor

23.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Çin, ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi BeiDou-3'ün son uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bir uzay gücü olarak Çin'in konumunu daha da güçlendirecek 10 milyar dolarlık proje, toplam 35 uydudan oluşuyor ve tüm dünyaya navigasyon hizmeti verme kapasitesine sahip.

Çin, ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi BeiDou-3'ün son uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.

Bir uzay gücü olarak Çin'in konumunu daha da güçlendirecek 10 milyar dolarlık proje, toplam 35 uydudan oluşuyor ve tüm dünyaya navigasyon hizmeti verme kapasitesine sahip.

Çin'in bu adımı, ABD ile arasında koronavirüs salgını, ticaret ve Hong Kong nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Uydunun geçen hafta fırlatılması planlanmıştı. Ancak ön fırlatma testlerinde rokette tespit edilen sorunlar nedeniyle fırlatma ertelenmişti.

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, ABD'nin GPS sisteminin yanı sıra, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirildi.

Çin 2035'e kadar BDS odaklı daha erişilebilir ve entegre bir sistem kurmayı planlıyor.

BeiDou'nun ilk versiyonu 2012'de devre dışı bırakılmıştı.

Çin uzay hamleler**i**

Çin'in uzay programı son 20 yılda hızla gelişti.

Pekin yönetimi, ülkenin kendi yüksek teknoloji sistemlerine büyük miktarda kaynak aktardı.

Çin 2003'te uzaya insan gönderen üçüncü ülke oldu. Bu tarihten sonra deneysel bir uzay istasyonu kurdu ve Ay'a iki uzay aracı gönderdi.

Tüm bu adımlar, Çin'in daimi bir uzay istasyonu kurma, Ay'a insan ve Mars'a uzay aracı gönderme hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Çin'in uzay keşfinde ABD'ye ciddi bir rakip olabileceğini belirtiyor.

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