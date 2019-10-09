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BEİKO Vitamin Büfeleri’nin meyve sularını başkentliler severek tüketiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin C vitamini ihtiyacını taze sıkılmış meyve suları satışı yaptığı “BELKO Vitamin Büfeleri” aracılığıyla karşılıyor.Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği vitamin büfelerinde Cumartesi günü ile birlikte haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin C vitamini ihtiyacını taze sıkılmış meyve suları satışı yaptığı “BELKO Vitamin Büfeleri” aracılığıyla karşılıyor.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği vitamin büfelerinde Cumartesi günü ile birlikte haftanın 6 günü 08.00-18.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satılıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yeniden hizmete giren BELKO Vitamin Büfeleri limonata, portakal, havuç, nar ve vişne suyu satışını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi BELKO Anonim Şirketi, Kızılay bölgesinde 6 noktada taze sıkılmış meyve sularını Başkentlilerle buluşturuyor.
BELKO Vitamin Büfeleri, hijyenik ortamda ve taze olarak sıkılan meyve sularını ticari kaygıdan uzak olarak uygun fiyatla Başkentlilerin beğenisine sunuyor. Vitamin büfelerinde portakal ve nar suyu 3 TL’den, vişne ve havuç suyu ile limonata ise 2 lira 50 kuruştan satılıyor.
Kış aylarının yaklaşması nedeniyle soğuk algınlığına karşı BELKO Vitamin Büfeleri’nden taze sıkılmış C vitamini deposu meyve suları almayı ihmal etmediğini belirten Yüksel Canan, “İyi bir hizmet ve çok teşekkür ediyoruz. Portakal burada taze taze sıkılıyor. Narın depoda sıkıldığını söylediler. Nar da burada vatandaşların gözü önünde sıkılarak müşteriye takdim edilse daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.
Memduh Yılmaz adlı vatandaş ise vitamin büfelerinin halk sağlığı açısından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, “Hem taze sıkılıyor hem de istediğimiz saatte bulabiliyoruz. Mansur Başkan geldi geleli mükemmel bir belediyecilik anlayışı devam ettiriliyor. Teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Vitamin büfelerinin meyve sularını severek tükettiklerini belirten Tuğba-Yusuf Taşdemir çifti, “Hem taze hem de fiyatları diğer büfelere nazaran daha uygun. O yüzden takdirle karşılıyoruz belediyenin bu hizmetini” derken, Yasin Etlik de, “Çok sağlıklı. Kış mevsimi geldiği için faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi mevcut meyve sularının dışında çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar da yapıyor. BELKO Vitamin Büfeleri’nde Ekim ayı içerisinde portakal suyu ile nar suyu karışımı olan “Nartakal” adlı ürün raflardaki yerini alacak.

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