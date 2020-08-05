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Bein Sports iptal nasıl yapılır? Bein Sports üyeliği nasıl iptal edilir?

FUTBOL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bein Sports üyeliği bulunan vatandaşlar Bein Sports üyelik iptalinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Bein Sports üzerinden birçok kişinin de bildiği gibi, TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Türkiye Süper Lig , UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa liglerinden birçok maçı anında izleme imkanı bulunuyor. Şu an binlerce kişi Bein Sports iptalinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Bein Sports iptal nasıl yapılır? Bein Sports üyeliği nasıl iptal edilir?

Türkiye'de birçok maçın resmi yayıncısı olan Bein Sports üzerinden birçok maç izlenebiliyor. Bein Sports üzerinden izlenen maçlar listesine baktığımızda; TFF 1. Lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Türkiye Süper Lig , UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa liglerinden yer alan birçok maç yer alıyor. Fenerbahçe taraftarlarının Twitter üzerinden bugün kampanya başlatarak Bein Sports üyeliklerinin iptali için tweet atmasının ardından vatandaşlar; Bein Sports iptali nasıl yapılır, Bein Sports ütelik iptali için ne yapmak gerekir araştırmalarına başladı. Peki Bein Sports iptali nasıl yapılır?

BEIN SPORTS İPTAL NASIL YAPILIR?

Bein Sports üyeliğini iptal etmek için Twitter üzerinden kampanya başlatan Fenerbahçeli vatandaşlar gündem oldu. Yapılan Bein Sports iptal kampanyasının ardından, kampanya iptalini yapmak isteyen vatandaşlar Bein Sports iptali nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı.

BEIN SPORTS İPTAL YÖNTEMLERİ

Bein Sports üyelik iptali farklı birçok kanaldan yapılıyor. Aşğaıda bulunan yöntemlerle Bein Sports iptali sağlanabiliyor. Peki Bein Sports iptalinin herhangi bir cayma bedeli var mı? İptal talep eden vatandaşlar Bein Sports iptali cayma bedeli olup olmadığını da 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinden öğrenebileceksiniz.

İşte Bein Sports iptal kanalları

Faks göndererek üyelik iptali
Evden evrak teslimiyle üyelik iptali
Digitürk müşteri hizmetleri üzerinden üyelik iptali
Adrese mektup göndererek üyelik iptali
Digitürk yetkili servisleri üzerinden üyelik iptali

Bein Sports müşteri hizmetlerinden nasıl iptal edilir?

Bein Sports üyelik iptali için 0212 473 73 73 numaralı müşteri hizmetlerinin aranması yolu ile de işlem yapılmaktadır. Fakz ile Bein Sports'un iptali için faks numarası 0212 473 99 99'dur. Bu numaradan üyelik iptali formu doldurup iptali başlatabilirsiniz. Bein Sports üyelik iptali için gerekli evraklar nelerdir?

  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
  • Abone imzası
  • Aboneye ait cep telefonu numarası
  • Üyelik iptal gerekçesi
  • Üyelik numarası ya da dijital kart numarası
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