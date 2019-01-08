HABER

beIN Sports Mısır'da yayınlarını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Mısır Uydu Kanalları Şirketi ile anlaşmada sorun yaşayan Katar merkezli beIN Sports, Mısır'da yayınlarını durdurdu

KAHİRE (AA) - Katar merkezli beIN Sports, Mısır'da yayınlarını durdurdu. Mısır Uydu Kanalları Şirketi (CNE) ise sorunun çözümü için çalıştıklarını duyurdu.

beIN Sports'un internet sayfasında yer alan açıklamada, CNE şirketiyle anlaşma şartlarında bir sonuca varılamaması nedeniyle bugünden itibaren grubun kanallarının Mısır'da yayınlarına devam edemeyeceği belirtildi.

CNE ile yaşanan sorun konusunda ayrıntı verilmeyen açıklamada, Mısırlıların mobil uygulama üzerinden yayınları takip edebileceği aktarıldı.

Mısır'da şifreli kanalların yayınlarından sorumlu CNE tarafından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu sorunun beIN Sports'tan kaynaklandığı ve en kısa zamanda giderilmesine çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda abonelere paralarının geri kalan kısmının iade edileceği ifade edildi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versinCHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin
Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bein Sports CNE

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.