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beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü

22.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü tarafından Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran Katar şirketi beIn Sports'un yayınlarının yasa dışı olarak izlenmesine izin vermekle suçlanan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu SAFF, 'korsanlıkla mücadele' sözü verdi.

beIN'i yasa dışı olarak izletmekle suçlanan Suudi Arabistan'dan 'korsan yayınla mücadele' sözü

Dünya Ticaret Örgütü tarafından Türkiye'de Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakkını da elinde bulunduran Katar şirketi beIn Sports'un yayınlarının yasa dışı olarak izlenmesine izin vermekle suçlanan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu SAFF, 'korsanlıkla mücadele' sözü verdi.

Dünya Ticaret Örgütü geçen hafta Katar'ın şikâyeti sonrası Suudi Arabistan'ın korsan yayıncılıkla suçlanan "beoutQ" platformunun yayınlarını engellemeyerek fikri mülkiyet haklarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

SAFF Başkanı Yasser Hassan Almisehal, UEFA'ya gönderdiği mektupta korsan yayınlarla mücadele etme sorumlulukları bulunduğunu kabul etti.

Yayın haklarının "sadece elit kulüpler için değil, tüm spor piramidi için" yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Almisehal'in dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İngiltere Premier Ligi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne benzer güvenceler verdiği belirtiliyor.

'231 siteyi engelleyeceğiz'

Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Hakları İdaresi de şifreli spor kanallarını yayınlayan 231 internet sitesini engelleyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanı olduğu Kamu Yatırım Fonu, Premier Ligi takımlarından Newcastle United'ın yüzde 80 hissesini almak için 300 milyon sterlin (yaklaşık 372 milyon dolar) teklif etmişti.

BeIN, Premier Lig'e çağrı yaparak Suudi Arabistan'ın yasa dışı yayınlara izin verdiğini söylemiş ve Kamu Yatırım Fonu'yla finansman sağlayan diğer Suudi kuruluşlarının araştırılmasını istemişti.

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