BEKA Derneği çocuklara kodlama eğitimi veriyor

Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği 8-12 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlediği Scratch Oyun kodlama eğitiminde başarılı olan öğrencilere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal’ın katıldığı törenle sertifikalarını verdi.

BEKA Derneği, 8-12 yaş grubu çocuklara dernek merkezinde ücretsiz olarak scratch ile oyun kodlama eğitimi verdi. 6 haftalık eğitimin sonucunda başarılı olan öğrencilere sertifikalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal tarafından verildi. Sertifika töreninde konuşan Ünal, BEKA Derneği‘ne düzenlediği eğitim programından dolayı teşekkür ederek bu tarz eğitimlerin değişen ve dönüşen dünyanın dinamiklerini yakalamak zorunda olan çocuklar ve gençler için son derece önemli olduğunu belirtti.

Törende konuşan BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay katılımlarından dolayı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal‘a teşekkür etti. Kodlama eğitiminin çok önemli olduğunu ve dernek olarak bu konuda daha fazla çalışacaklarını dile getiren Alpay, "Dijitalleşen dünyada teknoloji ağırlıklı ve yazılımsal ürünlerin katma değer meydana getirdiğinin farkındayız. Hem çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanmaları hem de yeteneği olan yavrularımızın bu alanda ilerlemeleri için böyle bir proje başlattık. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teknoloji ağırlıklı katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için çocuklarımızın bu eğitimleri almaları önemli. Biz de bunu üzerimize vazife alarak ülkemize, milletimize faydalı olacak hayırlı bir işe imza attık. İnşallah devamı gelecek. Ben BEKA Bilişim ve Teknoloji Başkanımız Hüseyin Sofuoğlu’na gayretleri, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.