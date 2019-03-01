ÇANAKKALE (AA) -

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin halkçı, devletçi ve milliyetçi olduğunu ifade ederek, "Bu partinin milliyetçiliği mi kalmış? Adamlar son kampanyaya Edirne'den, Selahattin Demirtaş'tan başladılar. Böyle parti mi olur? Halkımız bunların gerçek yüzünü gördü, biz beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz." dedi.

Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Gelibolu ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her karışının kıymetli olduğunu ifade eden Turan, "Çanakkale'nin coğrafyası, altı, üstü, şehitliği ve tarihi bambaşka. O yüzden her zaman söylüyoruz; Türkiye bir kitap olsa önsözü Çanakkale olur. Bundan gurur, şeref duyuyoruz. Son dönemde Çanakkale hep ulusal ve uluslararası projelerle akla gelmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu ayağı ve Lapseki ayağıyla beraber hayata geçiyor. Çok değil, 2 ay sonra suyun üzerindeki direkleri görmeye başlayacaksınız. Hiçbir aksama yok." diye konuştu.