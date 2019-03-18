İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ülkenin beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım. Çanakkale, bir ulusun var oluş ve yok oluş mücadelesidir. Oradan Türkiye'nin her köşesinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan ve Evlad-ı Fatihan'ın bulunduğu Balkanlardan gelen vatansever kahramanlarımız koyun koyuna yatıyor." dedi. Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi İşletmeleri Kooperatifi'ndeki esnafla bir araya geldi. Mega Center'daki toplantıda konuşan Yıldırım, İstanbul'un sorunlarına rağmen dünyanın en fazla merak edilen ve görülmek istenen 5. şehri olduğunu söyledi. İstanbul'un benzer birçok şehre göre daha avantajlı konumda ve büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu artıları bir ekonomik değere dönüştürme ihtiyacı var. Esasında İstanbul'a baktığımız zaman genç nüfusu çok fazla. O yüzden İstanbul'un çok daha fazla gelişmesi lazım. İstanbul'da istihdamın çok daha artması gerekiyor. Gelecek 5 yıl için İstanbul'a koyduğumuz hedefler belli. İstanbul'un, Türkiye'nin milli gelirinden aldığı pay, 300 milyar dolar olacak. Şu anda 233 milyar dolar. İhracatından aldığı pay, 125 milyar dolar olacak. Gelecek 5 yılda en az 500 bin kişiye yeni iş fırsatı sağlayacak." diye konuştu.

İş imkanlarının turizm alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Turizm, İstanbul için önemli. Yılda 13,5 milyon turist geliyor ama gelir çok düşük. İstanbul esasen bir fuar ve kongre merkezi olmaya çok müsait. Hem bölge olarak hem de dünya pazarlarına yakınlık açısından ideal bir yer. Avrupa'ya her yıl fuarlar için 50 milyon insan gidiyor. Yüzde 10'unu alsak İstanbul'a 7,5 milyar dolar ilave bir gelir sağlamış olacağız. Bir turistin gelmesiyle tam 28 sektör harekete geçiyor. Herkes bundan nasiplenecek. Aynı zamanda sağlık alanında İstanbul çok önemli. Birçok ülkeden İstanbul'da tedavi için insanlar geliyor. Şu anda bile sağlık sektöründen dolayı kazancımız 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. İstanbul'da çok kaliteli bir sağlık hizmeti veriyor. Yatak hizmeti 40 bine ulaşmış. Bunu da bir gelir kapısına çevirmek mümkün." - "Bayrampaşa'da teknoloji üssü kurulacak" Yıldırım, Bayrampaşa'da büyük bir teknoloji üssü kuracaklarını ifade ederek, şunları anlattı: