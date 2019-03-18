"Doğu Türkistan Çin zulmü altındayken, Kırım Rus işgali altındayken, Karabağ Ermenistan işgali altındayken, Balkanlar'da, Türkmeneli'nde, bizim soydaşlarımız bir mahcubiyet içerisinde bir işgal dönemi içerisinde hayatlarını devam ettirirken biz 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz. Burnumuzun hemen dibinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ABD CENTCOM Kuvvetlerinin desteğiyle PKK-PYD-YPG Kürdistan adıyla bir terör devleti kurmaya çalışırken biz burada 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz. ABD Özel Kuvvetleri'nin hemen Suriye'nin kuzeyinde, yanı başımızda varlığı bile Türkiye için başlı başına bir beka sorunudur, bir gelecek meselesidir, bir güvenlik meselesidir. Onun için olaya böyle yaklaşacağız ve bunları yenene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

Türk-İslam dünyasında yaşanan acılara ve sorunlara değinen Destici, Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu kabul etmeyenlerin bu coğrafyada yaşananları görmeyenler olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Burnumuzun hemen dibinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ABD CENTCOM Kuvvetlerinin desteğiyle PKK-PYD-YPG Kürdistan adıyla bir terör devleti kurmaya çalışırken biz burada 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ile milletin istiklal ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Destici, 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran seçimlerinde bu sebeple Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin tarihinin nice zaferlerle dolu olduğunu ve Çanakkale'nin belki de en başta geldiğini belirten Destici, "Elbette ki yüce Rabbim nice zaferleri bu aziz Müslüman Türk milletine nasip edecektir ama öbür taraftan da biz tarihimizden öyle bir ders almalıyız ki bir daha Çanakkale savunmasını yapacak durumlara da düşmemeliyiz. Onun için devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Miting sonrasında Çarşamba ilçesine geçen Destici, burada tarihi Göğceli Camisi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

