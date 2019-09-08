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Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Samsun’da bekar evinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, yaklaşık yarım kilo bonzai ile yakalandı.Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi.

Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Samsun’da bekar evinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, yaklaşık yarım kilo bonzai ile yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen S.S. ve A.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 486,48 gram bonzai ve 7 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Bekar evinde uyuşturucu satışına 2 gözaltı

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