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Bekaret açıklamasıyla hayrete düşürmüştü! Selin Karacehennem'den yine çok konuşulacak sözler! "Kocanız ilişkiye girmeye üşeniyorsa..."

21.04.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekti.

Ünlü yaşam koçu, psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, gelen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

BEKARET SORUSUNA CEVABI OLAY OLMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde, "Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın."

İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu gündem oldu! İlişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen bekaret sorusu gündem oldu! "Kocam sürekli yüzüme vuruyor"

Sorusuna verdiği, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. Herkes değişik, illa gelmez. 'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak tefek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı...

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Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım." cevabıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

"İLİŞKİYE BİLE GİRMEYE ÜŞENEN KOCAM VAR"

Yine kendisine gelen soruları yanıtlayan Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim? Sürekli telefonla oyun oynuyor" şeklinde gelen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

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"ÜROLOĞA GİTSİN"

Sürekli telefonla oynamasının evlilikte sorun yarattığını dile getiren ilişki terapisti, "Eğer erkekliği normalse bir yerde sana ihanet ediyor. Taş gibi kadınsın yanında. Söyle bir üroloğa gitsin" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE KOCALIK OLMAZ"

Böyle kocalık olmaz diyen Karacehennem, "Bugün ayrılsan kocalık vazifesini yapmıyor dediğin an da seni boşuyorlar" dedi.


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