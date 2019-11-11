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Bekarlar Günü: Alibaba yarım günde 24 milyar dolarlık satış yaptı

11.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba, Sevgililer Günü'ne alternatif olarak ilan edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk saatlerinde 24 milyar dolarlık satış yaptığını duyurdu.

Bekarlar Günü: Alibaba yarım günde 24 milyar dolarlık satış yaptı

Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba, Sevgililer Günü'ne alternatif olarak ilan edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk saatlerinde 24 milyar dolarlık satış yaptığını duyurdu.

Bugünün sonunda satışların geçen yılki 30 milyar dolarlık ciroyu geçebileceği belirtiliyor.

Şirket geçen yıl, satışların başlamasından 85 saniye sonra 1 milyar dolarlık, bir saat sonra da 10 milyar dolarlık ciroya ulaşarak rekor kırmıştı.

Alibaba 2009'dan bu yana, Bekarlar Günü'nde ABD'deki Kara Cuma ya da Siber Pazartesi'deki gibi ürünlerinde büyük indirimler yapıyor.

Bekarlar Günü, bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için 14 Şubat Sevgililer Günü'nün karşıtı olarak 1993'te başlamıştı.

Sevgililer Günü'nün karşıtı

Çin'de ve Bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde gayri resmi olarak kutlanan gün için 11 Kasım'ın seçilmesinin nedeni, bu tarihin bekarları temsil eden dört adet 1 rakamından oluşması ve 11/11 olarak yazılması.

Alibaba, Bekarlar Günü için ön siparişleri 3 hafta önce başlattı. Şirketin Pazar günkü açıklamasına göre sadece Estee Lauder ürünleri için 143 milyon dolarlık sipariş alındı. Şirket 14 milyon dolarlık iPhone 11 sattığını duyurdu.

Henüz ABD'ye sıçramadı

Şirket Bekarlar Günü'nde Kara Cuma ve Siber Pazartesi'dekinin toplamından daha fazla satış yapıyor.

Çin'deki JD.com gibi diğer e-ticaret platformları da Bekarlar Günü'nde büyük indirimlere gidiyor. Alibaba'nın Güneydoğu Asya'daki iştiraki Lazada; Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Vietnam'da bugün indirimli satış yapıyor.

Bekarlar Günü satışları henüz ABD'ye sıçramadı. Ancak Nike ve Brook Brothers gibi şirketler de internet sitelerinde Bekarlar Günü indirimleri yapmaya başladı.

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