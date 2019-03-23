35 yaşındaki eski Büyük Britanya güzeli, bekarlığa böyle veda etti...

2006 yılının güzellik kraliçesi ikinci evliliği için gün sayıyor. Mutluluğu ise önceki gün düzenlediği bekarlığa veda partisinde objektiflere böyle yansıdı.

Bir süredir birlikte olduğu Michael O'Neill ile hayatını birleştirecek olan Lloyd için bir bekarlığa veda partisi düzenlendi.