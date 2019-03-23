35 yaşındaki eski Büyük Britanya güzeli, bekarlığa böyle veda etti...
Danielle Lloyd bekarlığa böyle veda etti
2006 yılının güzellik kraliçesi ikinci evliliği için gün sayıyor. Mutluluğu ise önceki gün düzenlediği bekarlığa veda partisinde objektiflere böyle yansıdı.
2006 yılında Büyük Britanya Güzeli seçilen Danielle Lloyd, ikinci kez evleniyor.
Bir süredir birlikte olduğu Michael O'Neill ile hayatını birleştirecek olan Lloyd için bir bekarlığa veda partisi düzenlendi.
Bekarlığa vedasında böyle görüntülendi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum