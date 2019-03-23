MAGAZİN

Bekarlığa böyle veda etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Düğünü için gün sayan ünlü modele arkadaşlarından bekarlığa veda sürprizi!

35 yaşındaki eski Büyük Britanya güzeli, bekarlığa böyle veda etti...

Danielle Lloyd bekarlığa böyle veda etti

2006 yılının güzellik kraliçesi ikinci evliliği için gün sayıyor. Mutluluğu ise önceki gün düzenlediği bekarlığa veda partisinde objektiflere böyle yansıdı.
2006 yılında Büyük Britanya Güzeli seçilen Danielle Lloyd, ikinci kez evleniyor.
Bir süredir birlikte olduğu Michael O'Neill ile hayatını birleştirecek olan Lloyd için bir bekarlığa veda partisi düzenlendi.
Bekarlığa vedasında böyle görüntülendi.
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Büyük Britanya güzeli magazin

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