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  4. Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

Bir haber sitesinde yer alan “AK Parti’den yeni yasa teklifi: Evde kalma vergisi getiriliyor” haberi sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden “#bekarlikvergisi” etiketiyle binlerce Tweet atıldı. Peki sosyal medyada bir anda gündem olan bekarlık vergisi gerçek mi? İşte tüm detaylar.

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde “Evlenmeyip evde kalıyor” sözlerinin ardından bir medya kuruluşunda yer alan “Bekarlık Vergisi” haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddia ile ilgili kısa sürede binlerce Tweet atıldı.Twitter kullanıcıları ‘Evlilikte yaşa takılanlar’ ile ‘bekarlık vergisi’, ‘evde kalma vergisi’ ile ilgili tweet atarken konuyla ilgili herhangi bir yasa teklifinin olmadığı da biliniyor.

Bekarlık Vergisi’ne dair bazı sitelerde paylaşılan haberlerde, “AKP Grubu, Erdoğan’ın “Evlenmeyip evde kalıyorlar” diyerek eleştirdiği gençlere yaptırım uygulanmasına karar verdi. Hazırlanan yasa teklif onaylanırsa evde kalanlar kademeli olarak artacak şekilde vergilendirilecek” ifadeleri kullanılmıştı.

BİR VERGİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır. Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir.

Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve çok önemli bir ödevdir. Verginin zorla alınması anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda direnme gibi bir tercihi söz konusu olamaz.

Anayasamızın 73. maddesinde vergi ile ilgili tanımlama ve bu konu ile yetkili organlar açıkça ifade edilmektedir. Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik gücüne dayanarak devlet kişilerden vergi alır. Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak harcamalarda vergiler, çok önemli bir mali kaynak oluşturmaktadır.


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