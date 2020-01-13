Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde “Evlenmeyip evde kalıyor” sözlerinin ardından bir medya kuruluşunda yer alan “Bekarlık Vergisi” haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Özellikle sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddia ile ilgili kısa sürede binlerce Tweet atıldı.Twitter kullanıcıları ‘Evlilikte yaşa takılanlar’ ile ‘bekarlık vergisi’, ‘evde kalma vergisi’ ile ilgili tweet atarken konuyla ilgili herhangi bir yasa teklifinin olmadığı da biliniyor.

Bekarlık Vergisi’ne dair bazı sitelerde paylaşılan haberlerde, “AKP Grubu, Erdoğan’ın “Evlenmeyip evde kalıyorlar” diyerek eleştirdiği gençlere yaptırım uygulanmasına karar verdi. Hazırlanan yasa teklif onaylanırsa evde kalanlar kademeli olarak artacak şekilde vergilendirilecek” ifadeleri kullanılmıştı.

BİR VERGİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır. Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir.