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"Bekçi", 14 Haziran'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kurmaca türündeki yapımın kadrosunda Turan Özdemir, Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut ve Neşe Arat rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini ve senaristliğini Durmuş Akbulut'un üstlendiği "Bekçi" adlı film, 14 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

İde Yapım adına Elçin Çelik'in yapımcılığını gerçekleştirdiği film, ilk kez "37. İstanbul Film Festivali"nde seyirciyle buluştu.

"29. Ankara Uluslararası Film Festivali"nin "Ulusal Yarışma" bölümüne de katılan filmin başrolünde geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Turan Özdemir, yer alıyor.

Kurmaca türündeki yapımın kadrosunda ayrıca Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut ve Neşe Arat rol alıyor.

Müziklerini Emin İnal'ın hazırladığı filmin konusu ise özetle şöyle:

"Salih (Turan Özdemir), bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapmaktadır. Her gün, akşamüstü, bekçi kulübesine gelip sabah gün doğmadan geri döner. İlerlemiş yaşına rağmen yaklaşık iki kilometrelik yolu her gün, aynı rutinle kateden Salih, yıllardır yaptığı iş nedeniyle kendi içine kapanmış, gerçek yaşamdan neredeyse kopmuştur. Kasaba yolunda yaşadıkları, gece kulübeye gelen tuhaf adamlar ve her gece rüyasına giren genç bir kız, Bekçi Salih'te derin bir paranoyaya dönüşmüş, gerçekle gerçek dışı birbirine karışmıştır."

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