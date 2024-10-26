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Bekçi 17 yaşındaki kızı önce istismar etti, sonra başkalarıyla ilişkiye zorladı: Aylardır tutuksuz geziyordu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.10.2024 09:46
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Mide bulandıran haberin adresi bu kez Adana! Evli ve 1 çocuk babası bekçi 17 yaşındaki yüzde 25 engelli kızı yıllarca istismar etti. Sonrasında da küçük kızı başkalarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Temmuz ayında iddianame hazırlanırken şüphelilerden hiçbiri tutuklanmadı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan 1 bekçi tutuklandı.

Bekçi 17 yaşındaki kızı önce istismar etti, sonra başkalarıyla ilişkiye zorladı: Aylardır tutuksuz geziyordu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli C.İ.'ye (17) 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunup, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen mahalle bekçisi Mehmet Can D. (36), yargılandığı davada tutuklandı.

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ÖNCE İSTİSMAR SONRA BAŞKALARIYLA İLİŞKİYE ZORLAMA

İlçede yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., annesi H.İ.'ye 2022 yılında, 15 yaşındayken mahalle bekçisi Mehmet Can D. ile 2 bekçinin cinsel istismarına uğradığını söyledi. C.İ., daha sonra Mehmet Can D.'nin para karşılığı başkalarıyla da cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. C.İ. daha sonra koruma altına alınarak yurda yerleştirildi.

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TUTUKLANMAMIŞLARDI

Suçlamaları kabul etmeyen evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D. ile diğer 2 bekçi hakkında temmuz ayında iddianame hazırlanıp Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davada tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada 7 bekçi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık bekçinin istismarına yönelik şikayetleri vatandaşlardan duyduklarını anlattı.

BEKÇİ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık bekçi Mehmet Can D.'nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana Ceyhan istismar
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