Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihi...

Bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için beklentiler sürüyor. Peki bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Önceki yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapmış olan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını açıklamadı. Ancak yakın süreçte bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.

Daha önce geçtiğimiz aylarda 10 bin bekçi alımının sinyali verilmişti. Başvuru şartları ve tarihleri ise kılavuz ile netlik kazanacak.

EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvuru ile ilgili detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması beklenmekte.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı için yeni şartlar henüz yayınlanmadı ancak geçtiğimiz alımlar için yayınlanan şartlar şöyle:

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

Başvuru yapmış olduğu il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda bulunmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir sebeple polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Adayın kendisinin ve eğer evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

