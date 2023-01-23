HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

23.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuru süreci, adayların gündeminde yer alıyor. Alımlar 26 il için gerçekleştirilecek ve 1.250 erkek bekçi istihdam edilecek. Online olarak yapılan başvurular geçen hafta itibarıyla başlamıştı. Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

Bekçi alımı başvuruları 3 Şubat 2023'e kadar devam edecek. Bu kapsamda başvuru şartları ve başvuruların alınacağı kurum, adaylar tarafından merak konusu oldu. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve il il kontenjanları!

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

18 Ocak'ta başlayan bekçi alımı başvuruları devam ediyor. Başvurular https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet ekranına yönlendirildikten sonra yapılacak.

İL İL BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

İstanbul 740, İzmir 100, Tekirdağ 55, Muğla 50, Van 40, Diyarbakır 25, Gaziantep, Edirne, Isparta, Tunceli, Iğdır, Yalova, Ardahan, Mardin illeri için 15, Siirt, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Çanakkale, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Kilis için 10 bekçi alımı yapılacak.

Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 2023 bekçi alımı il kontenjanları!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildiYargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'
İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak?İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Bekçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

Yavaş'ın çıkışı sonrası... İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Yavaş'ın çıkışı sonrası... İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.