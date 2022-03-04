Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 2022 bekçi başvuru şartları neler? Bekçiler ne kadar maaş alıyor?

Geçtiğimiz yıl lise mezunu bekçi 5.186,079 TL, üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alıyordu. Bekçi olmak isteyen adaylar bekçi alımı başvurusunun detaylarını araştırıyor. Bilindiği üzere Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı Polis Akademizi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçileri genellikle 12 saat civarında ve gece görev yapar. İşte bekçi alımı detayları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bekçilik başvurusu için henüz herhangi bir ilan yayımlanmadı. Öte yandan henüz başvuru kılavuzu da yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri akademinin adresinden gerçekleştirilecek.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ

İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanmakta. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yeterli olmadığı için İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Söz konusu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan çalışanlar 6 + 1 görev yapar. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izinleri olur.



