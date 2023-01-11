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Bekçi alımı başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir? 2023 EGM ve Polis Akademisi Bekçi alım şartları!

11.01.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuruları bu görevi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 bekçi alımı başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacak bekçi adayları başvuru tarihleri ve şartları araştırıyor. Peki 2023 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçiliğe kimler başvurabilir? İşte beklenen bilgiler...

Bekçi alımı başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir? 2023 EGM ve Polis Akademisi Bekçi alım şartları!

EGM bekçi alımı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki İç işleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçilik yapmak isteyenler için başvuru şartları nedir, bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları bekçilik yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihleri oldukça merak edilen konulardan biri. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.

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2023 bekçi alımı ile ilgili şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu bilgilere göre; 2023 bekçi alımı başvurularının Mart ya da Nisan ayında başlaması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

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h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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