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Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru şartı neler?

30.03.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi 3 bin bekçi alımı başvuru detayları bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Peki bekçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru şartı neler? İşte merak edilenler...

Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru şartı neler?

Bekçi alımı süreci için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Geçen sene hemen hemen her şehir için yüzlerce bekçi istihdam eden İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Peki bekçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru şartı neler? İşte ayrıntılar...

Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru şartı neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri, yayınlanması beklenen kılavuz ile netleşecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesiyle alakalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

Detayların ilerleyen haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla belirtileceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz sene bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda şartlar aranmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

Memuriyet engeli bulunmamak,

Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak

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