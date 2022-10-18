İŞKUR bekçi alımı başvuruları 13 Ekim'de başladı. Bekçi alımı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilçede yapılacak. Başvuru için gereken şartların başında T.C. vatandaşı olmak yer alıyor. Peki bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Bekçi alımı başvuruları 28 Ekim'de sona erecek. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde gerçekleştirilecek.
Bekçi alımı başvuru ekranına ulaşmak için İŞKUR'un, 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' adresine erişim sağlayın. Başvurular İŞKUR üzerinden yapıldığı gibi e-Devlet üzerinden de yapılabilir.
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım
Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak
En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım
Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)
Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.
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