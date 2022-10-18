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Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

18.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuruları başladı. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Temmuz ayında yapılan zamla beraber ilkokul mezunu bekçi maaşı tahmini 9.259,4415 TL, lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL ve üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL olacak. Peki bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR bekçi alımı başvuruları 13 Ekim'de başladı. Bekçi alımı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilçede yapılacak. Başvuru için gereken şartların başında T.C. vatandaşı olmak yer alıyor. Peki bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları 28 Ekim'de sona erecek. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde gerçekleştirilecek.

Bekçi alımı başvuru ekranına ulaşmak için İŞKUR'un, 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' adresine erişim sağlayın. Başvurular İŞKUR üzerinden yapıldığı gibi e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. Vatandaşı olmak,

  • İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

  • Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

  • En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

  • Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

  • Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

  • Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.
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İŞKUR bekçi
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