İŞKUR bekçi alımı başvuruları 13 Ekim'de başladı. Bekçi alımı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilçede yapılacak. Başvuru için gereken şartların başında T.C. vatandaşı olmak yer alıyor. Peki bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları 28 Ekim'de sona erecek. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde gerçekleştirilecek.

Bekçi alımı başvuru ekranına ulaşmak için İŞKUR'un, 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' adresine erişim sağlayın. Başvurular İŞKUR üzerinden yapıldığı gibi e-Devlet üzerinden de yapılabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?