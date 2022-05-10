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Bekçi alımı giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuruları bitti mi? Bekçilik başvuruları şartları nelerdir?

10.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımlarına dair beklenen süreç başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bekçi olmayı isteyen vatandaşlar bu haber sonrası bekçilik alımlarının nasıl yapıldığına ve bekçi alımlarına dair detayları araştırmaya koyuldu. İşte bekçi alımlarına dair merak edilen detaylar!

Bekçi alımı giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuruları bitti mi? Bekçilik başvuruları şartları nelerdir?

Bekçi alımında süreç başladı. 40 ilde yapılacak alımlara ilişkin başvuru kılavuzu paylaşıldı. Yapılan başvurulardan sonra adaylar, bekçilik sınav tarihlerine gözünü çevirdi. Başvuru yapamayan ama yapmayı isteyen adaylar, bekçi alımı başvurusu ne zaman biteceğini de araştırıyor. Bekçi alımı başvuruna dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİLİK BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekecek.

İlanda belirtilen koşullara göre adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini bitirmiş olmak, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması istenecek.

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