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Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

25.02.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 bin Jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklamadan sonra adayların gözleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) tarafından yapılacak yeni duyurulara çevrildi. Bekçi adayı olmak için belirlenen şartların sağlanması gerekiyor. Bekçi alımı şartları arasında en az en az lise ya da dengi okullardan mezun olmak ve beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) olması gerekiyor. İşte bekçi alımı detayları...

Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi adaylarının gözleri anlık duyurulara çevrildi. Bekçi alımı, başvuru kılavuzu ile gerçekleştirilecek. Adaylar, belirtilen bekçi alımı başvurularını sağlaması durumunda başvuru yapabilecek. Adaylar, Mülakat Merkezi tarafından düzenlenen bekçilik yazılı deneme sınavına girecek. İşte bekçi alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların beklediği 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanıyla alakalı henüz açıklama yapılmadı. Bekçilik başvuruları henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

BEKÇİLİK YAZILI DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 bekçilik yazılı deneme sınavını Mülakat Merkezi düzenliyor. Sınav, 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek. Sınav ile adayların seviyesi değerlendirilecek. Eğer aday sınavda başarısız olursa, fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemez, elenir.

Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


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