2022 BEKÇİ ALIMI KOŞULLARI! Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı 2022 için adaylar Polis Akademisinin yayınlayacağı kılavuzu bekliyor. Bekçi alımı 2022 başvurusu için gerekli detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi aracılığıyla internet sayfası üzerinden takip edilebilecek. Geçtiğimiz yıllarda bir çok şehirde bekçi alımı gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı, bu yıl yani 2022 yılı için planlamalarını henüz duyurmadı. Vatandaşların merakla araştırdığı 2022 bekçi alımına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı aşamasında adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartların olup olmadığı aranmıştı.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak.

