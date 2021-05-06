Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuru şartları neler?

Kamuda bekçi olarak görev almak isteyen milyonlarca vatandaş bekçi alımlarını araştırıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımlarını takip ederken bekçi alımı şartları neler sorusu da merak konusu. Peki bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımlarıyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabilecek. Bekçilik alımlarıyla ilgili olan sınav takvimi ise yine Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Polis Akademisi Başkanlığı, konuyla alakalı olarak farklı kaynaklardan gelen açıklamalara itibar edilmemesini önemle belirtti.

Vatandaşların merakla beklediği Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2021 bekçi alımı ile ilgili tarih ise henüz açıklanmadı.

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Beden kitle indeksi 18 (dâhil olmak üzere) ile 27 (dâhil) arasında bulunmak.

3) En az 167 cm boy uzunluğunda olmak,

4) En az lise ya da dengi düzeyinde okul mezunu olmak,

5) Başvuru yapmış olduğu ilçe sınırları içerisinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

6) Askerlik görevini yapmış olmak,

7) 18 yaşını doldurduktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

8) Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli olarak tanınmamak,

11) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

12) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

13) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

14) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

15) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

16) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

18) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



