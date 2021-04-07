Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021'de bekçi alımı olacak mı? İşte başvuru şartları

Bekçilik başvuru şartlarının belli olmasının sonrasında gözler başvuru tarihlerine ve alım yapılacak olan bazı illere çevrildi. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik alımları için hazırlıklar sürüyor. Peki bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021'de bekçi alımı olacak mı?

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021senesi bekçi alımı yapılacak iller ve başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde duyurusu da yayınlanmış olacak.

Bekçilik sınavında adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alınmasının ardından ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) En az 167 cm boyunda olmak,

3) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

4) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

5) Başvuru yapmış olduğu ilçe sınırları içerisinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

6) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

7) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

8) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

9) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

10) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

11) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

12) Silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

13) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

17) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

18) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

19) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.



