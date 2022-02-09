HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

09.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuruları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilgililere duyuruluyor. Jandarma Genel Müdürlüğü, 10 bin bekçi istihdam edeceklerini açıklamıştı. Bekçi alımının ne zaman yapılacağı araştırılırken 2022 bekçi alımı başvuru şartları da merak konusu oldu. Adaylar parkur ve sözlü mülakat aşamaları için hazırlıklarına başlamış durumda. İşte bekçi alımına ilişkin son detaylar...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

10 bin bekçi alımında son durum araştırılıyor. Bekçi alımları EGM (Emniyet Genel Müdürlü) ve PA ortaklığı sonucunda gerçekleştiriliyor. Peki bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi adayının istihdam edilmesine olanak sağlayacak alımlar için başvuru kılavuzunun ve başvuru şartlarının netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 bekçi alımı tarihleri henüz açıklanmadı. Alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

2022 bekçilik yazılı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek. Sınav 81 ilde 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda uygulanacak.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 bekçi alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Anca daha önceki dönemlerde bekçi adaylarından talep edilen şartlar şu şekildeydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halil Falyalı öldü mü?Halil Falyalı öldü mü?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!
Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."
Anahtar Kelimeler:
bekçi

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

İlginizi Çekebilir

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.