Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

10 bin bekçi alımında son durum araştırılıyor. Bekçi alımları EGM (Emniyet Genel Müdürlü) ve PA ortaklığı sonucunda gerçekleştiriliyor. Peki bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi adayının istihdam edilmesine olanak sağlayacak alımlar için başvuru kılavuzunun ve başvuru şartlarının netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 bekçi alımı tarihleri henüz açıklanmadı. Alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

2022 bekçilik yazılı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek. Sınav 81 ilde 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda uygulanacak.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 bekçi alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Anca daha önceki dönemlerde bekçi adaylarından talep edilen şartlar şu şekildeydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



