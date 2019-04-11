Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavında çıkacak konular

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bekçi alımı sınavı hakkındaki detaylar netleşti. Binlerce kişinin beklediği bekçilik alımı için yapılacak sınavın konuları ve tarihleri ile ilgili detaylar netleşirken hangi illerde alım yapılacağı da adaylar tarafından araştırılıyor.
Çarşı ve mahallelerde kolluk kuvvetlerine yardım ederek can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü bekçilik görevi için yapılan 8 bin kişilik kadro tahsisine çok sayıda aday ön başvuru gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav zamanını beklemeye başladılar.
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Bekçilik alımı için başvuruda bulunan adayların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi sınavın gerçekleşeceği tarih. Yönetmeliğe göre illere ve mahallelere göre alımı yapılacak bekçi sayısı, şartları, başvuru yerleri ve sınav tarihleri, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinden adaylar ile paylaşıldı.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliği’ne göre bekçi adaylar yazılı, sözlü ve fiziki sınav olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Yazılı sınav, test şeklinde olacak. Test sınavında yer alacak konular ise şöyle:
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Fen Bilgisi
Hayat Bilgisi
Matematik
Genel Kültür
Yazılı sınavda, 100 puanın üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olan kişilerin listesi yine internet üzerinden adaylar ile paylaşılacak.
Yazılı sınavda başarı kazanan adaylar, öncelikle fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Adayların fiziki kabiliyetleri ve yapısı değerlendirilmek üzere yapılan fiziki yeterlilik sınavı, uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Fiziki yeterlilik sınavında adayların kabiliyeti, sınavdaki gözlemciler tarafından, çeşitli sayaçlar aracılığıyla değerlendirilecek. Bu sınav da 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 60 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılıp sözlü sınava katılma hakkını kaybedecekler.
Fiziki yeterlilik sınavında başarı kazanan adaylara, sözlü sınav için yer ve zaman bilgisi veriliyor. Adaylara genel kültür konularından oluşan bir kart çektiriliyor. Konu hakkında düşünmesi ve sınav ile ilgili olarak özel seçilmiş komisyona sunum yapabilmesi için belirli bir süre tanınıyor. Komisyon, adayın sunumunda çeşitli sorular da sorabiliyor. Komisyonun, adayın sözlü sınavında değerlendirdiği konular şu şekilde:
Adayın konu hakkında sahip olduğu bilginin düzeyi
Adayın konu hakkında kendisinden isteneni kavramış ve doğru bilgiler anlatıyor olması
Adayın konuyu anlatırken duyduğu ve hissettirdiği özgüven
Konuyu nasıl ifade ettiği
Beden dilini kullanma yetisi
Her bir kriter 20 puandan değerlendiriliyor. Bu aşamada adayın, 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.
Bekçilerden, amirleri tarafından kendilerine belirtilmiş bölgelerde aralıksız dolaşarak teftiş yapmaları beklenir. Gördükleri şüpheli şahısları takip ederek kimlik kontrolü yapma yetkileri bulunan bekçilerin, şüpheli gördükleri ya da suçüstü yakaladıkları kişileri karakola teslim etme yetkileri bulunuyor.
Bekçiler ayrıca görevli bulundukları sokaklarda yaşamayı zorlaştıracak çukur, sönük sokak lambası, yıkılmaya yüz tutmuş bina gibi durumları karakol amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Sorumlu oldukları bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliklerine dair tüm şüpheli durumların karakol amirliğine bildirilmesi de bekçilerin görevleri arasındadır. Ayrıca gazete dağıtıcıları, ilan ve afiş asan kişilerin yaptıkları ilan ve reklamların doğruluğunu tespit ederek asılmasına engel olma hakları da bulunuyor.
Görevlendirildikleri bölgede can ve mal güvenliğini korumak, terör olaylarına karşı alınan önlemleri ve tedbir kararlarını sürdürmekle sorumlu olan bekçiler, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlidir. Çarşı ve mahalle bekçileri, en büyük mülkiye amirinin emrindedir. Bekçilerin aylık ortalama maaşları, şu şekildedir:
İlkokul mezunu bekçiler: 3 bin 302,80 TL
Lise mezunu bekçiler: 3 bin 302 TL ile 3 bin 355,14 TL arasında
Üniversitelerin 2 senelik ön lisans bölümlerinden mezun olan bekçiler: 3 bin 357,50 TL
Üniversitelerin 4 senelik lisans bölümlerinden mezun olan bekçiler: 3 bin 404 TL ile 3 bin 657 TL arasında
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