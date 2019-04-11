Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavında çıkacak konular

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bekçi alımı sınavı hakkındaki detaylar netleşti. Binlerce kişinin beklediği bekçilik alımı için yapılacak sınavın konuları ve tarihleri ile ilgili detaylar netleşirken hangi illerde alım yapılacağı da adaylar tarafından araştırılıyor. Çarşı ve mahallelerde kolluk kuvvetlerine yardım ederek can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü bekçilik görevi için yapılan 8 bin kişilik kadro tahsisine çok sayıda aday ön başvuru gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav zamanını beklemeye başladılar. Bekçi alımlarında son durum gelişmelerini takip etmek için TIKLAYINIZ! 2019 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? Bekçilik alımı için başvuruda bulunan adayların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi sınavın gerçekleşeceği tarih. Yönetmeliğe göre illere ve mahallelere göre alımı yapılacak bekçi sayısı, şartları, başvuru yerleri ve sınav tarihleri, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinden adaylar ile paylaşıldı.

BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORULAR YER ALIYOR? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliği’ne göre bekçi adaylar yazılı, sözlü ve fiziki sınav olmak üzere üç aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Yazılı sınav, test şeklinde olacak. Test sınavında yer alacak konular ise şöyle: Türkçe

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi

Hayat Bilgisi

Matematik

Genel Kültür Yazılı sınavda, 100 puanın üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olan kişilerin listesi yine internet üzerinden adaylar ile paylaşılacak. YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Yazılı sınavda başarı kazanan adaylar, öncelikle fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacak. Adayların fiziki kabiliyetleri ve yapısı değerlendirilmek üzere yapılan fiziki yeterlilik sınavı, uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Fiziki yeterlilik sınavında adayların kabiliyeti, sınavdaki gözlemciler tarafından, çeşitli sayaçlar aracılığıyla değerlendirilecek. Bu sınav da 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 60 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılıp sözlü sınava katılma hakkını kaybedecekler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Fiziki yeterlilik sınavında başarı kazanan adaylara, sözlü sınav için yer ve zaman bilgisi veriliyor. Adaylara genel kültür konularından oluşan bir kart çektiriliyor. Konu hakkında düşünmesi ve sınav ile ilgili olarak özel seçilmiş komisyona sunum yapabilmesi için belirli bir süre tanınıyor. Komisyon, adayın sunumunda çeşitli sorular da sorabiliyor. Komisyonun, adayın sözlü sınavında değerlendirdiği konular şu şekilde: Adayın konu hakkında sahip olduğu bilginin düzeyi Adayın konu hakkında kendisinden isteneni kavramış ve doğru bilgiler anlatıyor olması Adayın konuyu anlatırken duyduğu ve hissettirdiği özgüven Konuyu nasıl ifade ettiği Beden dilini kullanma yetisi Her bir kriter 20 puandan değerlendiriliyor. Bu aşamada adayın, 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR? Bekçilerden, amirleri tarafından kendilerine belirtilmiş bölgelerde aralıksız dolaşarak teftiş yapmaları beklenir. Gördükleri şüpheli şahısları takip ederek kimlik kontrolü yapma yetkileri bulunan bekçilerin, şüpheli gördükleri ya da suçüstü yakaladıkları kişileri karakola teslim etme yetkileri bulunuyor.